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Абоненты мобильных операторов по всей России жалуются на сбои со связью
Источник материала: Tut.by
Абоненты российских операторов жалуются на сбои в работе связи в разных городах страны. Об этом говорят данные сервиса
Судя по карте сбоев сервиса, затруднения с доступом в Сеть могут испытывать абоненты «Билайн», «Мегафон», «Теле2», МТС и «Ростелеком».
В РИА «Новости» так описывают ситуацию со связью «Билайна»: основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. Жалобы стали поступать после 11.00. Далее в сообщении говорится о перебоях в работе сети «Ростелекома». О них заявили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казни и Новосибирска.
«Билайн» в комментарии для
ТАСС со ссылкой на Downdetector также пишет: по стране зафиксировано порядка 300 отчетов о сбоях. При этом 54% пользователей испытывают проблемы с доступом в интернет по проводной связи, 25% — с мобильной связью, 19% — с мобильным интернетом. Большинство жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Саратова и других городов.
Напомним: в российских городах на Дальнем Востоке и в Сибири 23 января
МВД России
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Впрочем, один из операторов информацию о сбоях опроверг.
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