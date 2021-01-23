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Внедорожник Suzuki Jimny: теперь не только японская сборка
Источник материала: Tut.by
Совместное предприятие Maruti Suzuki начала производство нынешнего (четвертого по счету поколения) внедорожника Jimny в Индии и его экспорт в другие регионы.
Решение о запуске производства на заводе в Гургаоне принято «в связи с высоким спросом на модель», говорится в официальном релизе производителя. Произведенный в Индии Jimny имеет те же технические характеристики (то есть 1,5-литровый бензиновый мотор в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом»), что и внедорожник, выпущенный на заводе Kosai в Японии. Внедорожники индийского производства будут поставляться в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
Текущее поколение
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Совместное предприятие Maruti Suzuki начала производство четвертого поколения внедорожника Jimny в Индии и его экспорт в другие регионы.
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