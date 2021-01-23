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Внедорожник Suzuki Jimny: теперь не только японская сборка

23.01.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совместное предприятие Maruti Suzuki начала производство нынешнего (четвертого по счету поколения) внедорожника Jimny в Индии и его экспорт в другие регионы.


Решение о запуске производства на заводе в Гургаоне принято «в связи с высоким спросом на модель», говорится в официальном релизе производителя. Произведенный в Индии Jimny имеет те же технические характеристики (то есть 1,5-литровый бензиновый мотор в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом»), что и внедорожник, выпущенный на заводе Kosai в Японии. Внедорожники индийского производства будут поставляться в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.


Текущее поколение Jimny дебютировало в 2018 году, а в следующем добралось и до Беларуси. Как отметили в компании, на рынок ТС внедорожники продолжат поступать с японского завода. На белорусском рынке Jimny доступен по цене от 60 165 рублей.

 
 
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Совместное предприятие Maruti Suzuki начала производство четвертого поколения внедорожника Jimny в Индии и его экспорт в другие регионы.
 
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