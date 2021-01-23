На крупном заводе уволили двух работников. Они были среди тех, кто пытался создать независимый профсоюз

Источник материала: Tut.by

С Белорусского металлургического завода в Жлобине 21 января уволили двух работников. Они связывают такое решение руководства с тем, что последние несколько месяцев они активно пытались официально зарегистрировать первичную организацию независимого профсоюза на предприятии. По словам Вадима Лаптика — одного из уволенных работников, на активистов из-за этого оказывало давление не только руководство завода, но и местные власти. При том в трудовой книжке указано, что уволен «за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».





Вадим Лаптик 10 лет проработал на предприятии. Говорит, что никаких претензий к его работе до этого не было.

— А за декабрь прошлого года и январь этого я получил аж три дисциплинарных взыскания и за всякие мелочи, — рассказывает Вадим. — Два было по работе, одно — за фото в СМИ. Я сфотографировался в рабочем кабинете, фото опубликовали. За то, что я пронес на территорию предприятия телефон с камерой, сделали замечание. Последнее, которое указано в распоряжении об увольнении, было за самовольный поход в медсанчасть, которая прилегает к территории завода. Мне стало плохо, я сказал начальнику, что мне нужно в медсанчасть. Он ответил, что вызовет мне скорую и никуда не отпустил. Тогда я пошел сам.





Тому, что Вадим ходил именно в медсанчасть, по его словам, есть документальное подтверждение.

В распоряжении о его увольнении написано, что «старший мастер по ремонту оборудования участка по ремонту металлургического оборудования цеха ремонта металлургического оборудования Лаптик В.В. в смену 06.01.2021 осуществил выход в 10 часов 54 минуты за территорию завода не связанный с трудовыми обязанностями и производственным процессом без оформления увольнительной записки в установленном порядке». Также там говорится о том, что работник имеет неснятые дисциплинарные взыскания.

Официально работника уволили по пункту 6 статьи 42 Трудового кодекса за «неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».





В этот же день трудовую отдали еще одному работнику Дмитрию Ефремову. По словам Вадима Лаптика, его официально уволили за прогулы, якобы с 29 декабря по 1 января он не приходил на смены без уважительной причины.

— Он отбывал 5 суток административного ареста в ИВС за забастовку на заводе 17 августа на заводе. У него была справка об этом. Но ее не приняли во внимание, — говорит Вадим.

Как рассказывает бывший заводчанин, пристальное внимание к нему и его коллегам — всего 11 человек, руководство начало проявлять после того, как они решили создать первичную организацию независимого профсоюза у себя на предприятии. Работники к тому времени уже начали выходить из провластного профсоюза. Некоторые из них — больше 200 человек — хотели вступить в независимый.

— Мы собрали необходимый пакет документов и подали их на регистрацию профсоюзной ячейки 7 декабря. Как только эти документы поступили в Жлобинский райисполком, местные власти начали оказывать давление на юридическое лицо, которое нам предоставило адрес для регистрации первички. Наличие юридического адреса — одно из основных условий для этого, — расказывал нам Вадим Лаптик ранее. — Было несколько встреч с руководством. Мы попросили все-таки не препятствовать нам в создании профсоюза. Ответ был таков: «Это вопрос не к нам. Регистрацией занимается райисполком. К нам вопросы по поводу производства».

Придать профсоюзу на заводе официальный статус так и не удалось. Вадим говорит, что человек, который согласился предоставить нам юридический адрес, позже отказался от этой идеи. А другого они пока не нашли.

Мы обратились за комментарием по увольнением к руководству предприятия. Оперативно его получить не удалось. В предыдущие разы администрация что-либо комментировать отказывалась.