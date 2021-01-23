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Американский Lyft ищет разработчиков и дизайнеров в Киеве. А что будет с минским офисом?
Источник материала: Tut.by
Американский сервис вызова такси Lyft активно ищет специалистов для работы в Киеве. На это обратили внимание издания
Напомним, что в 2019 году в Минске появился офис Lyft (историю этого можно прочесть
По данным сайта Lyft c вакансиями, сейчас компания ищет в Киеве таких специалистов:
«Учитывая последний пункт, можно предположить, что у компании есть планы открыть представительство в Киеве и запустить здесь сервис, либо же сформировать R&D», — пишет издание AIN.UA.
42.TUT.BY спросил у Lyft следующее: компания просто открывает новый офис в Киеве или же переезжает? Почему именно сейчас, связано ли это как-то с обстановкой в стране? И можно ли белорусам будет релоцироваться в Украину?
— Lyft всегда работает над тем, чтобы нанимать и удерживать лучших инженерных специалистов по всему миру, а Украина известна своими талантами высшего уровня наряду с Беларусью, — ответили нам.
Также в компании сообщили, что у Lyft пока нет ближайших планов по расширению бизнеса (а именно, райдшеринга) в Украине.
— Минский офис продолжит работу в штатном режиме, — подытожили в пресс-службе.
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В 2019 году в Минске появился офис Lyft. Однако недавно компания опубликовала вакансии для Киева у себя на сайте, а также в LinkedIn.
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