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Американский Lyft ищет разработчиков и дизайнеров в Киеве. А что будет с минским офисом?

23.01.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский сервис вызова такси Lyft активно ищет специалистов для работы в Киеве. На это обратили внимание издания AIN.UA и dev.by. Спросили, что будет с минским офисом.


Фото: Lyft

Напомним, что в 2019 году в Минске появился офис Lyft (историю этого можно прочесть здесь). Однако недавно компания опубликовала вакансии для Киева у себя на сайте, а также в LinkedIn.

По данным сайта Lyft c вакансиями, сейчас компания ищет в Киеве таких специалистов:

  • дата-сайентист;
  • продуктовый дизайнер;
  • продакт-менеджер;
  • Android-разработчик;
  • iOS-разработчик;
  • Backend-разработчик;
  • технический директор (engineering manager).
  • рекрутер по техническим специальностям.

«Учитывая последний пункт, можно предположить, что у компании есть планы открыть представительство в Киеве и запустить здесь сервис, либо же сформировать R&D», — пишет издание AIN.UA.

42.TUT.BY спросил у Lyft следующее: компания просто открывает новый офис в Киеве или же переезжает? Почему именно сейчас, связано ли это как-то с обстановкой в стране? И можно ли белорусам будет релоцироваться в Украину?

— Lyft всегда работает над тем, чтобы нанимать и удерживать лучших инженерных специалистов по всему миру, а Украина известна своими талантами высшего уровня наряду с Беларусью, — ответили нам.

Также в компании сообщили, что у Lyft пока нет ближайших планов по расширению бизнеса (а именно, райдшеринга) в Украине.

— Минский офис продолжит работу в штатном режиме, — подытожили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году в Минске появился офис Lyft. Однако недавно компания опубликовала вакансии для Киева у себя на сайте, а также в LinkedIn.
 
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