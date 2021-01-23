Американский Lyft ищет разработчиков и дизайнеров в Киеве. А что будет с минским офисом?

Источник материала: Tut.by

Американский сервис вызова такси Lyft активно ищет специалистов для работы в Киеве. На это обратили внимание издания AIN.UA и dev.by . Спросили, что будет с минским офисом.



Фото: Lyft

Напомним, что в 2019 году в Минске появился офис Lyft (историю этого можно прочесть здесь ). Однако недавно компания опубликовала вакансии для Киева у себя на сайте, а также в LinkedIn .

По данным сайта Lyft c вакансиями, сейчас компания ищет в Киеве таких специалистов:

дата-сайентист;

продуктовый дизайнер;

продакт-менеджер;

Android-разработчик;

iOS-разработчик;

Backend-разработчик;

технический директор (engineering manager).

рекрутер по техническим специальностям.

«Учитывая последний пункт, можно предположить, что у компании есть планы открыть представительство в Киеве и запустить здесь сервис, либо же сформировать R&D», — пишет издание AIN.UA.

42.TUT.BY спросил у Lyft следующее: компания просто открывает новый офис в Киеве или же переезжает? Почему именно сейчас, связано ли это как-то с обстановкой в стране? И можно ли белорусам будет релоцироваться в Украину?

— Lyft всегда работает над тем, чтобы нанимать и удерживать лучших инженерных специалистов по всему миру, а Украина известна своими талантами высшего уровня наряду с Беларусью, — ответили нам.

Также в компании сообщили, что у Lyft пока нет ближайших планов по расширению бизнеса (а именно, райдшеринга) в Украине.

— Минский офис продолжит работу в штатном режиме, — подытожили в пресс-службе.