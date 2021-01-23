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Александр Гудков выпустил шуточный клип «Аквадискотека». Это надо видеть
Источник материала: Tut.by
Шоумен Александр Гудков выпустил клип «Аквадискотека» по следам расследования Алексея Навального. Именно помещение под аквадискотеку, а также склад грязи и огромная кальянная в предполагаемом секретном «дворце Путина» стали настоящими мемами в русскоязычном интернете последних дней.
В комментариях к ролику авторы указали, что аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме.
— Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального, — указали авторы канала «Чикен Карри», с которым тесно связан Гудков.
В комментариях не упустили шанс повеселиться и предложить еще несколько вариантов для новых песен: «Ждем трек „Грязевая комната“», — пишет один из пользователей. Другой добавляет: «Следующий трек дискогрязь?!».
Некоторые отмечают, что после просмотра клипа им «аж захотелось кальяна в красной комнате» и заметили, что в видео «не хватает танцев с золотыми ершиками для полноты картины».
Другие комментаторы обратили внимание на смелось Гудкова. «В номинации „Человек с более чем стальными яйцами в шоу-бизнесе“ Гудков пока что на коне. Будем отслеживать, появится ли новый достойный конкурент». А кто-то задался следующим вопросом: «Интересно, после этого Гудков появится на „Первом канале“?».
Кто-то простил Гудкову
Напомним, фонд борьбы с коррупцией
Кстати, за музыку к виде отвечала группа Cream Soda, которая скоро планирует дать концерт в Минске.
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Шоумен Александр Гудков выпустил клип «Аквадискотека» по следам расследования Алексея Навального. Именно помещение под аквадискотеку, а также склад грязи и...
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