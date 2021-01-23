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Александр Гудков выпустил шуточный клип «Аквадискотека». Это надо видеть

23.01.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шоумен Александр Гудков выпустил клип «Аквадискотека» по следам расследования Алексея Навального. Именно помещение под аквадискотеку, а также склад грязи и огромная кальянная в предполагаемом секретном «дворце Путина» стали настоящими мемами в русскоязычном интернете последних дней.

В комментариях к ролику авторы указали, что аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме.

— Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального, — указали авторы канала «Чикен Карри», с которым тесно связан Гудков.

В комментариях не упустили шанс повеселиться и предложить еще несколько вариантов для новых песен: «Ждем трек „Грязевая комната“», — пишет один из пользователей. Другой добавляет: «Следующий трек дискогрязь?!».


Кадр из клипа «Аквадискотека». Фото: скриншот видео YouTube-канал «Чикен карри»

Некоторые отмечают, что после просмотра клипа им «аж захотелось кальяна в красной комнате» и заметили, что в видео «не хватает танцев с золотыми ершиками для полноты картины».

Другие комментаторы обратили внимание на смелось Гудкова. «В номинации „Человек с более чем стальными яйцами в шоу-бизнесе“ Гудков пока что на коне. Будем отслеживать, появится ли новый достойный конкурент». А кто-то задался следующим вопросом: «Интересно, после этого Гудков появится на „Первом канале“?».

Кто-то простил Гудкову скандал на шоу Comment Out: «Все, прощаю — и залет за Тихановскую, и Хабаровск. Люблю!». А некоторые отметили, что трек качает больше, чем вся российская эстрада: «Если ваша аквадискотека не похожа на эту, даже не вздумайте меня приглашать».


Кадр из клипа «Аквадискотека». Фото: скриншот видео YouTube-канал «Чикен карри»

Напомним, фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. В этом видео оказалось множество странных деталей вроде загадочного «склада грязи», «аквадискотеки» или огромной кальянной. Ролик установил рекорд по просмотрам среди неразвлекательного русскоязычного контента и за три дня собрал 66 миллионов просмотров.

Кстати, за музыку к виде отвечала группа Cream Soda, которая скоро планирует дать концерт в Минске.

Концерт Cream Soda в Минске 12+

Когда: 23 мая, 19.00
Где: Re:Public
Сколько: 50 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Шоумен Александр Гудков выпустил клип «Аквадискотека» по следам расследования Алексея Навального. Именно помещение под аквадискотеку, а также склад грязи и...
 
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