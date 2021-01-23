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Фотофакт. Задержанных в Хабаровске проставили с поднятыми к стене руками. Где-то мы это уже видели
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщается также, что задержанных били палками.
Вот такое фото было сделано в отделении полиции Хабаровска. Задержанных на акции в поддержку Навального поставили к стене с поднятыми руками.
Эти кадры очень напомнили те, что были сделаны у РУВД Советского района Минска во время очередных задержаний участников акций протеста.
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Сообщается также, что их били палками.
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