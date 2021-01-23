Фотофакт. Задержанных в Хабаровске проставили с поднятыми к стене руками. Где-то мы это уже видели

Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается также, что задержанных били палками.

Вот такое фото было сделано в отделении полиции Хабаровска. Задержанных на акции в поддержку Навального поставили к стене с поднятыми руками.





Эти кадры очень напомнили те, что были сделаны у РУВД Советского района Минска во время очередных задержаний участников акций протеста.



