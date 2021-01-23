«Нужна мощная струя». Александр Гудков выпустил клип «Аквадискотека» по мотивам расследования Навального

Источник материала: Салiдарнасць

На это творчество российского шоумена впечатлил дворец Путина в Геленджике.

В комментариях к ролику авторы указали, что аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме.

— Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального, — указали авторы канала «Чикен Карри», с которым тесно связан Гудков.