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Что значит любить снег. Забавная фототерапия от милых зверушек
23.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите в нашей фотоподборке, как искренне радуются ему зверушки в разных странах, в том числе и в нашей стране.
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