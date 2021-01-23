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"Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
23.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается ее изменить.
1:05 — кто же это — "терпеливый человек"?;
2:55 — как совладать со своим нетерпением;
5:15 — как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть;
8:20 — как научиться не катастрофизировать ситуацию;
10:15 — чем отличается терпимость от терпения;
13:00 — как изменить свое отношение к ситуации, если не можешь изменить ее саму;
17:00 — какие есть упражнения для развития терпения.
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Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врожденное? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из...
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