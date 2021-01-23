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Эксперт: какой будет инфляция в первые месяцы 2021 года?
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер
Об этом в комментарии Myfin.by рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.
- По итогам 2020 года инфляция в годовом исчислении достигла 7,4% при целевом прогнозе не более 5%. И основной прирост по этому показателю пришелся на последние 3-4 месяца ушедшего года.
Еще в летние месяцы инфляция находилась в пределах 5,5%-5,8%, но к осени она разогналась и достигла более высоких значений.
Что послужило причиной? Отчасти сказались общественно-политические проблемы в стране после августа 2020 года, а также волнения на внутреннем финансовом рынке в августе -сентябре, колебания обменного курса национальной валюты.
Но в принципе к ноябрю-декабрю эти факторы минимизировались. Так что в общем-то цифра по инфляции стала инерцией тех событий, о которых мы сказали.
Январь 2021 года пока складывается на валютном рынке достаточно положительно для белорусского рубля. Если посмотреть итоги торгов, то с начала января белорусский рубль укрепляется к валютной корзине - на 1,44% (на 22 января). Доллар снизился в январе к белорусскому рублю на 1,62%, евро - на 2,78%, а российский рубль - на 0,79%. То есть, валютная составляющая в инфляционном показателе сейчас уменьшается.
Если говорить о внутриполитических трендах, то они, в силу обстоятельств, отошли сейчас на второй план. И внешний фон для Беларуси в целом достаточно стабильный. Поэтому можно полагать, что январские показатели по инфляции будут в районе 6-6,5% в годовом исчислении.
В феврале-марте могут сказаться те изменения, которые произошли внутри нашей экономике. В частности, это изменения тарифов на энергоносители, подорожание (на 1 копейку) автомобильного топлива в январе. Эти и другие факторы могут наложиться и немного добавить к инфляции. Но, если валютная составляющая и все прочие в феврале тоже будут снижаться, то скорее всего инфляция останется в январских пределах.
Вполне вероятно, что и в целом в первом квартале в годовом исчислении инфляция составит около 6,4-6,5%. Вряд ли больше, так как факторы, которые влияли на оживление инфляции в конце прошлого года, немного снизят свое давление.
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Вполне вероятно, что и в целом в первом квартале инфляция составит около 6,4-6,5%.
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