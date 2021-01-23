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В работе Twitter произошел массовый сбой
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.
Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.
Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
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