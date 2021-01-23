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В работе Twitter произошел массовый сбой

23.01.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В работе Twitter произошел массовый сбой
Иллюстративное фото
В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и отключения ресурсов.

Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.

Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.

Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
 
 
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Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.
 
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