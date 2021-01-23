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Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Борисове
Источник материала: Навiны
Пожар случился утром 23 января в одном из частных домовладений в Борисове.
В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек — предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются, сообщает Следственный комитет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с использованием передвижной криминалистической лаборатории. Координирует действия начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
За минувшие отчетные сутки, по данным МЧС, в Беларуси
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Пожар случился утром 23 января в одном из частных домовладений в Борисове.
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