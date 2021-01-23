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Свободная Лошица вышла на марш и показала, кто тут власть
Источник материала: Хартия'97
Свободная Лошица вышла на марш и показала, кто тут власть
Жители столичного района гуляли с соседями.
В Минске сегодня утром жители вольной Лошицы гуляли с соседями, показывая режиму, кто тут власть, и призывая освободить политзаключенных.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители столичного района гуляли с соседями.
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