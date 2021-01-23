Источник материала: Хартия'97

«Головная боль размером с Россию»: как Байден будет выстраивать отношения с Путиным 2 23.01.2021, 12:59

Фото: ЕРА

Администрация нового президента США ответит на самый крупный геополитический вызов.

Для новой администрации США под руководством Джо Байдена одним из крупнейших геополитических вызовов станут отношения с Кремлем — необходимость сотрудничать с РФ, но не идти ей на уступки.

Об этом пишет в своем материале для CNN Натан Ходж, бывший шеф-редактор московского бюро Wall Street Journal.

«Администрации [американских президентов] могут приходить и уходить, однако кремлевский лидер, похоже, остается неизменным геополитическим вызовом для США», — пишет Ходж в статье Путин представляет для Байдена внешнеполитическую головную боль размером с Россию (Putin presents a Russia-sized foreign-policy headache for Biden).

Сейчас отношения между США и Россией находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны — и это очевидный факт, пишет CNN.

«Американские учреждения все еще разбираются с последствиями масштабной кибератаки, ответственность за которую возлагают на Москву. Западные правительства требуют от Кремля ответов в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального. А США неуклонно усиливают санкции в отношении России из-за войны в Украине и вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году», — напоминает о самых проблемных вопросах автор материала.

Нет сомнений, что Байден осознает их серьезность. Среди своих первых шагов он поручил разведсообществу США подготовить отчеты о ряде «злодеяний», в которых подозревают РФ: от вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане до возможного вмешательства теперь уже в выборы 2020 года.

«Однако Россию — страну, чей ядерный арсенал сопоставим с арсеналом США, — нельзя просто посадить на скамью штрафников, — констатирует CNN. — Политические аналитики в целом сходятся в том, что власти России должны участвовать в реагировании на главные мировые кризисы, от обуздания ядерных амбиций Ирана до недавней необходимости урегулировать короткую кровавую войну между Арменией и Азербайджаном».

Все это означает, что администрации Байдена все же придется иметь дело с Путиным, чтобы решить ряд внешнеполитических вопросов. Среди них — вероятное возвращение к ядерной сделке с Ираном, которую расторг Дональд Трамп. Россия была одной из сторон этого соглашения, заключенного в 2015 году.

Даже некоторые из самых яростных критиков Путина в Америке — среди которых бывший посол США в России Майкл Макфол — признают, что США придется выборочно вовлекать Россию в решение глобальных проблем, таких как борьба с пандемией и изменение климата.

«Но не ждите, что политику Байдена назовут „перезагрузкой“ — в Вашингтоне это почти ругательство, если речь идет о политике в отношении России», — констатирует Натан Ходж, автор аналитической статьи на CNN. Далее он напоминает о провальной попытке «перезагрузить» отношения Вашингтона с Москвой в 2009 году. Тогда все пошло не так с самого начала: на символической красной кнопке, которую нажимали Хиллари Клинтон и Сергей Лавров, было написано «перегрузка» вместо «перезагрузка», а уже спустя два года, в 2011-м, Путин после массовых протестов в РФ обвинил Клинтон в «иностранном вмешательстве». Еще больше ситуацию усугубила аннексия Крыма в 2014 году.

И все же в Вашингтоне, похоже, зреет «сдержанный консенсус» относительно того, что текущий формат отношений с Москвой попросту не работает, утверждает Ходж. Еще в августе 2020 года группа влиятельных американских специалистов в сфере внешней политики обнародовала открытое письмо, в котором призвала «переосмыслить» политику США в отношении России.

«Для двух стран, способных уничтожить друг друга и за 30 минут покончить с современной цивилизацией, нет смысла делать это только лишь из-за отсутствия полноценных дипломатических отношений», — говорится в этом письме, которое подписали в том числе Фиона Хилл, бывший главный советник Трампа по вопросам России, и Джон Хантсман, бывший посол США в РФ.

Такая позиция спровоцировала дискуссию со стороны другой группы бывших дипломатов, военных и специалистов в области разведки, которые настаивают, что клептократический режим Путина следует ограничивать более жестко.

Однако обе этих группы, говорится в материале CNN, согласны в одном: США придется сотрудничать с Россией в вопросе контроля вооружений.

Одна из первых проблем, с которыми столкнется Байден, — это истечение 5 февраля 2010 года срока российско-американского договора СНВ-III (О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — в 2010 году этот договор подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев). Этот документ был призван ограничить ядерные арсеналы США и России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже сообщила, что новая администрация готова работать с Россией над продлением договора.

Натан Ходж подчеркивает, что решить эту проблему будет сложно, но крайне необходимо: в последние годы доверие между США и Россией «испарилось», и страны отказались от ряда соглашений, призванных снизить риск ядерных ударов, способных разрушить весь мир.

Еще один острейший вопрос дискуссии вокруг отношений США и России — это проблема внутренней политики России, напоминает CNN. Автор материала подчеркивает парадоксальный факт: отравление Алексея Навального настолько «разогрело» дебаты о том, как вести себя с Россией, как мало какое другое события, включая даже российское вмешательство в выборы 2016 года. «А недавно Навальный резко повысил ставки, драматически вернувшись в Россию. Через два дня после его ареста на границе команда расследователей Навального выпустила онлайн масштабное расследование предполагаемого личного состояния Путина», — говорится в материале.

Его автор напоминает, что у Путина есть все ресурсы и мощный аппарат госбезопасности, способный подавить внутреннюю оппозицию. Однако Навальный, похоже, делает ставку на то, что путинизм вступает в стадию геронтократии, когда стареющий лидер теряет связь с народом. «Кажется маловероятным, что уличные протесты могут свергнуть Путина, но внутриполитическая оппозиция РФ, похоже, получила серьезный импульс благодаря готовности Навального рискнуть всем и вернуться из-за границы», — отмечает Натан Ходж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .