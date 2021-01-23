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Байден обновил интерьер Овального кабинета

23.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден обновил интерьер Овального кабинета

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  • 23.01.2021, 12:33
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Байден обновил интерьер Овального кабинета

Президент США избавился от некоторых элементов декора, оставшихся от Дональда Трампа

Президент США Джо Байден убрал из своего кабинета военные флаги, установленные по распоряжению Дональда Трампа. Джо Байден заменил их на флаг США и флаг с президентской печатью, сообщает «Голос Америки».

Байден также распорядился убрать портрет бывшего президента США Эндрю Джексона, чей стиль правления историки часто сравнивали со стилем Трампа.

Вместо этого в кабинете появились портреты американских лидеров, которые проявили мужество и мудрость в противостоянии серьезным кризисам. В частности, Авраама Линкольна, который уничтожил рабство и провел страну через Гражданскую войну, и Франклина Рузвельта, который был президентом в разгар Великой депрессии и во время Второй мировой войны.

В Овальном кабинете появились изображения отцов-основателей США и непримиримых политических противников - Александра Гамильтона и Томаса Джефферсона, которые успешно сотрудничали; бюст одного из выдающихся политиков начала 19 века Дэниела Уэбстера, который в 1830 году успешно защищал единство страны; а также бюсты борцов за гражданские прав, включая Розу Паркс и Сесара Чавеса, и скульптура, созданная индейцем из племени Апачей.

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Президент США избавился от некоторых элементов декора, оставшихся от Дональда Трампа
 
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