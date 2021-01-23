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Роналду предлагали 6 млн евро, чтобы он стал лицом Саудовской Аравии. Игрок отказался

23.01.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не захотел рекламировать Саудовскую Аравию как туристическое направление, утверждает The Telegraph.



По данным источника, футболисту предлагали 6 млн евро за участие в рекламной кампании, но он отказался в ней участвовать. Если бы он принял это предложение, то должен был бы посещать страну, а также в Саудовской Аравии смогли бы использовать его образ для рекламы.

Как утверждается, нападающему «Барселоны» Лионелю Месси тоже поступило аналогичное предложение, однако его ответ пока неизвестен.

Представители обоих футболистов не стали обсуждать эту тему с журналистами The Telegraph.

Саудовская Аравия пытается увеличить свою туристическую привлекательность, привлекая к рекламной кампании звезд футбольного мира. Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Эр-Рияд и сказал: «Весь мир должен приехать в Саудовскую Аравию. Я впечатлен».
 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не захотел рекламировать Саудовскую Аравию как туристическое направление, утверждает The Telegraph.
 
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