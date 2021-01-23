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В России определили лучший фильм года

23.01.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм «Блокадный дневник» получил главную награду российской национальной кинопремии «Золотой орел». Картину также отметили за лучший сценарий, а исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня получила приз за лучшую женскую роль. Об этом сообщает ТАСС.

«Блокадный дневник» снял режиссер Андрей Зайцев. Картина основана на воспоминаниях российских писателей Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также белорусского Алеся Адамовича. По утверждению режиссера, описываемые события представляют собой «документальную реальность» и не являются художественным вымыслом

— Моя роль здесь скромная: сценария не было бы, если бы не было «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича (документальная хроника, 1977−1981 гг. Собрана из 200 рассказов блокадников. Общий объем материала — 4000 страниц. — Прим. ред). Когда ты читаешь дневники умирающих людей, их воспоминания — это тяжелейшее потрясение. Я понял, что должен снять это кино, — прокомментировал режиссер Зайцев.

Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Сюжет строится вокруг февральского месяца 1942 года, когда на улице морозы под минус 30 градусов, страшный голод, нет воды и электричества, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина, Ольга, идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения.

Зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.

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Фильм «Блокадный дневник» получил главную награду российской национальной кинопремии «Золотой орел». Картину также отметили за лучший сценарий, а...
 
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