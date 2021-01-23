Фотофакт. Лукашенко вышел поиграть в хоккей

Источник материала: Салiдарнасць

Команда президента играет с Гомельской областью.

Ранее появилась информация , что в «Олимпик Арену» стягиваются люди с красно-зелеными флагами.

На фото, опубликованном Телеграмм-каналом «Пул Первого» можно видеть, что на матче присутствовал и глава Федерации хоккея Дмитрий Басков.





«Пул Первого» сообщил, что «сегодняшняя игра проходит при полных трибунах» и это «самые ярые болельщики». Судя по фото, «самые ярые болельщики» решили пренебречь рекомендациями по поводу ношения масок в общественных местах.





Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором Лукашенко делает передачу. Впрочем, вряд ли можно констатировать изящество игрока.