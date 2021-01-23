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Фотофакт. Лукашенко вышел поиграть в хоккей

23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Команда президента играет с Гомельской областью.

Ранее появилась информация, что в «Олимпик Арену» стягиваются люди с красно-зелеными флагами.

На фото, опубликованном Телеграмм-каналом «Пул Первого» можно видеть, что на матче присутствовал и глава Федерации хоккея Дмитрий Басков.

Фотофакт. Лукашенко вышел поиграть в хоккей

«Пул Первого» сообщил, что «сегодняшняя игра проходит при полных трибунах» и это «самые ярые болельщики». Судя по фото, «самые ярые болельщики» решили пренебречь рекомендациями по поводу ношения масок в общественных местах.

Фотофакт. Лукашенко вышел поиграть в хоккей

Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором Лукашенко делает передачу. Впрочем, вряд ли можно констатировать изящество игрока. 

 
 
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Команда президента играет с Гомельской областью.
 
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