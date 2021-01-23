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Фотофакт. Лукашенко вышел поиграть в хоккей
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Команда президента играет с Гомельской областью.
Ранее появилась
На фото, опубликованном Телеграмм-каналом «Пул Первого» можно видеть, что на матче присутствовал и глава Федерации хоккея Дмитрий Басков.
«Пул Первого» сообщил, что «сегодняшняя игра проходит при полных трибунах» и это «самые ярые болельщики». Судя по фото, «самые ярые болельщики» решили пренебречь рекомендациями по поводу ношения масок в общественных местах.
Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором Лукашенко делает передачу. Впрочем, вряд ли можно констатировать изящество игрока.
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Команда президента играет с Гомельской областью.
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