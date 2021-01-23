За наезд на ногу сотрудника ГАИ минчанина будут судить за покушение на убийство. Это от 10 лет до расстрела

Источник материала: Салiдарнасць

45-летнего минчанина Александра Троцкого обвиняют в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел.

Согласно обвинению, он наехал 12 августа на своей машине на ногу сотрудника ГАИ. В тот вечер возле Стелы машину Александра остановили вооруженные люди, когда он отказался выходить к ним из машины, то выбили стекла, достали его из салона и сильно избили.

С черепно-мозговой травмой под конвоем и в наручниках он провел в больнице три недели. Затем Александра Троцкого перевели в СИЗО-1 по уголовному делу за насилие в отношении милиционера (ст. 364). Но перед передачей дела в прокуратуру следователи переквалифицировали обвинение на более жёсткое — покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 14 ст. 362 Уголовного кодекса). Уголовное дело против минчанина вскоре будет рассматривать Минский городской суд. Кроме этого, 22 января суд Центрального района осудил Александра на 15 суток за неповиновение сотруднику ОМОНа 12 августа.

Волонтеры Правозащитного центра «Весна» мониторили административный процесс над Троцким.





Александр Троцкий. Фото предоставлено "Весне" женой Александра

Что произошло августовским вечером между Александром Троцким и сотрудниками ГАИ и ОМОНа?

— Все произошло 12 августа около 20:00. Как мне потом сказали, муж поворачивал с Мельникайте на проспект Победителей, дорога была пустая. И в этот момент машину остановили вооруженные люди, около 10 человек, сказали выходить из машины. Он не согласился и тогда услышал, что будут стрелять, эти люди стали бить стекла, муж уехал. Теперь, по версии следствия, он наехал на ногу милиционера, — рассказывала Ирина, жена Александра, после инциндента TUT.BY.

В тот вечер пресс-секретарька МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщила, что «около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и пр-та Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем «Шкоды» совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие».

Также в ведомстве сообщили, что сотруднику милиции оказана медицинская помощь и он доставлен в медучреждение. Однако то, что и водитель «Шкоды» был доставлен в больницу после избиений — Чемоданова умолчала.

— При задержании в машине выбили стекла, так достали мужа из салона и избили. Что было дальше — не знаю. Ночью со мной связался медперсонал 5-й больницы, сообщил, что Александр поступил с диагнозом черепно-мозговая травма, глухота, при этом был сильно избит, — рассказывает жена Александра.

В 5-й клинической больнице мужчина находился три недели. За это время в палату к Александру никого из родных не пустили. Он был прикован наручниками к кровати, его охранял конвой. Третьего сентября Александра из больницы перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского, где он находится и теперь. Ирина рассказывает, что ее муж в письмах пишет, что сейчас «здоровье неплохо».





Так выглядел Александр после задержания. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Дело передано в Мингорсуд

В отношении Александра сразу возбудили уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Однако в декабре — перед передачей дела в прокуратуру — обвинение переквалифицировали. Теперь Александра Троцкого обвиняют по ч.1 ст.14 ст. 362 Уголовного кодекса — покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.

Санкция статьи 362 Уголовного кодекса предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнью. Согласно ч.2 ст. 14 УК ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье Кодекса, что и за оконченное преступление.

Уголовное дело против Александра Троцкого уже передано в Минский городской суд — вскоре начнется судебное разбирательство.

За неповиновение по ст. 23.4 КоАП 12 августа Троцкого осудили через полгода

В пятницу, 22 января, когда уголовное дело против Александра уже находилось в Мингорсуде, Центральный суд рассмотрел административное дело против него за неподчинение сотруднику ОМОНа 12 августа — по ст. 23.4 КоАП. Это повторное рассмотрение дела, новый протокол на него был составлен 22 декабря. Судья Дмитрий Карсюк осудил Александра Троцкого на 15 суток административного ареста.

Суд не обеспечил присутствие Александра по административному процессу даже через скайп. На рассмотрении административного дела командир 5 роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Корота, которому якобы оказал неповиновение Троцкий, явиться не смог — «с 20 по 24 января находится в служебной командировке».

Согласно протоколу об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП «12 августа с 19:50 по 19:55 часов на проезжей части на пересечении ул. Мельникайте и пр-та Победителей Минска, Троцкий, имея умысел на неповиновение должностного лица сотрудника ОВД на неоднократные законные требования командира 5 роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома сотрудника ОМОНа Корота при исполнении служебных полномочий заглушить двигатель автомобиля «Шкода Кодиак», выйти из автомобиля и открыть багажное отделение транспортного средства для проведения досмотра на предмет наличия запрещенных предметов и веществ категорически устно отказался в грубой форме. При этом, двигатель умышленно не заглушил, из автомобиля не вышел лично, багажное отделение для осмотра не предоставил, чем оказал неповиновение законному требованию сотрудника ОВД при исполнении им служебных полномочий».

В материалах этого дела фигурируют также сотрудники ОМОНа Дайнеко, Рыженков, сотрудник ГАИ Юров, однако в качестве свидетелей они по делу допрошены не были, судья отказался допрашивать их в качестве свидетелей и в суде. Адвокат Троцкого указала ряд нарушений к протоколу об административном правонарушении.

В материалах дела содержится протокол допроса от 14 августа потерпевшего Юрова [вероятно, согласно обвинениям по уголовному делу ему Троцкий наехал на ногу на машине], свидетелей сотрудников ОМОНа Дайнеко и Рыженкова. Согласно им, сотрудник ГАИ Юров 12 августа остановил машину Троцкого, сотрудник ОМОНа Корота сказал выйти из машины и открыть багажник и «громко и четко предупредил, что в случае неповиновения к нему будет применена физическая сила и спецсредства», Александр Троцкий сказал, что «он боится и не будет открывать двери автомобиля, вел себя возбужденно». Тогда Рыженков стал дергать за ручку водительской двери, но дверь была заблокирована.

Что происходило дальше — в суде 22 января не озвучивалось. Обстоятельства наезда на ногу сотруднику ГАИ 12 августа материалы административного дела умалчивают.

Адвокат в суде сказал, что Александр Троцкий не признает вину и указанное правонарушение он не совершал. По его словам, мужчина готов был предоставить нужные документы сотруднику ОМОНа через форточку автомобиля и открыть багажник для досмотра, оставаясь в салоне авто. Поэтому Троцкий не оказывал неповиновение сотруднику ОВД. Однако судья Дмитрий Карсюк принял решение признать Александра Троцкого виновным по ст. 23.4 КоАП и осудил на 15 суток административного ареста.

У Александра двое несовершеннолетних детей.