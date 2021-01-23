В Москве задержан популярный блогер Илья Варламов

Популярный российский блогер Илья Варламов задержан днем 23 января на Пушкинской площади в Москве, где собрались участники протестной акции в поддержку Алексея Навального.





Как сообщает «Росбалт» , полиция проводит точечные задержания — выдергивает из собирающейся толпы в основном молодых людей, девушек пока почти не задерживают.

Уже отъехали два заполненные автозака, на смену им прибыли новые, уточняет «Росбалт».