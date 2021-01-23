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В Москве задержан популярный блогер Илья Варламов
Источник материала: Навiны
Популярный российский блогер Илья Варламов задержан днем 23 января на Пушкинской площади в Москве, где собрались участники протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Как сообщает
Уже отъехали два заполненные автозака, на смену им прибыли новые, уточняет «Росбалт».
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Популярный российский блогер Илья Варламов задержан днем 23 января на Пушкинской площади в Москве, где собрались участники протестной акции в поддержку Алексея...
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