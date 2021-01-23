|
Помощницу правозащитника Судаленко Татьяну Ласицу перевели в СИЗО № 3 Гомеля
Источник материала: Навiны
Помощница правозащитника Леонида Судаленко Татьяна Ласица переведена в СИЗО № 3 Гомеля, срок ее содержания под стражей продлили до 10 дней,
22 января у Ласицы состоялся допрос в Следственном комитете, где она находилась с 12:00 до 19:00. На допросе присутствовал ее адвокат, которая дала подписку о неразглашении.
Жительница Речицы Татьяна Ласица была
5 января дома у Ласицы прошел обыск. Милиция забрала у нее компьютеры и телефоны. В этот же день обыск проходил в офисе правозащитников в Гомеле и в квартирах Леонида Судаленко, Василия Полякова и Николая Новикова.
18 января после допроса в Следственном комитете Судаленко был задержан и помещен в ИВС. Также была задержана его помощница Мария Тарасенко. Они признаны политическими заключенными. 21 января правозащитника перевели в СИЗО, а его помощницу — отпустили.
В отношении Судаленко, по неофициальной информации, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (финансирование массовых беспорядков), напоминает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощница правозащитника Леонида Судаленко Татьяна Ласица переведена в СИЗО № 3 Гомеля, срок ее содержания под стражей продлили до 10 дней, сообщает «Гомельская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)