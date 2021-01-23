Почему в среднюю зарплату от Белстата никто не верит? Разбираемся с экономистом

Источник материала: Onliner Каждый раз, когда отечественные статистики публикуют данные по средней зарплате, белорусы возмущаются и вспоминают шутки про голубцы. Почему так происходит и кто в этом случае прав — Белстат или белорусы? Вместе со старшим научным сотрудником исследовательского центра BEROC Львом Львовским разбираемся, на какие данные лучше смотреть. Читайте и слушайте новый выпуск подкаста «Про деньги».

Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс.Музыка» . Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате mp3 находится тут .

Главные мысли

Проблема не в том, что Белстат неправильно считает. Проблема в понимании цифр. Во-первых, важно помнить, что та средняя зарплата, о которой говорит Белстат, — это начисленная зарплата. То есть от этой цифры нужно отнять еще 14% (13% — подоходный налог и 1% — отчисления в ФСЗН).

Во-вторых, для того чтобы увидеть, какую зарплату получает большинство белорусов, нужно смотреть на показатель медианной зарплаты. К сожалению, ее статистики приводят только дважды в год — в мае и ноябре.





Медианная зарплата — это цифра, рассчитанная таким образом, что 50% работающих получает больше, чем это число, а остальные 50% — меньше.

Если нас интересует рост зарплат в целом в экономике страны, нужно смотреть на среднюю зарплату. Если стоит задача узнать, как живут люди, то медианное значение будет ближе к реальности. Средний белорус увидит себя ближе скорее к медианной зарплате, чем к средней.





Разница между средней и медианной зарплатой в ноябре 2020 года составила 250 рублей по стране, а в Минске и того больше — 450. Эта разница говорит нам об экономическом неравенстве, о том, что наиболее богатые страты населения пережили и переживают текущий экономический кризис лучше, чем более бедные граждане. Чем больше экономическое неравенство, тем больше разница между средней и медианной зарплатами.

Как понять разницу между средней и медианной зарплатами? Пример. Вы с другом получаете по тысяче рублей, к вам в гости заходит Билл Гейтс, который получает несколько миллионов долларов. Так вот средняя зарплата будет теперь несколько сотен тысяч долларов, так как она считается как среднее арифметическое. Медианная же зарплата будет как раз составлять 1000 рублей.





Экономические неравенство — это не плохо и не хорошо. Все зависит от того, чем вызвано экономическое неравенство. Если тем, что человек в 90-е просто-напросто украл деньги — это неравенство токсичное. Если оно вызвано рыночными механизмами (кто-то придумал идею, которая принесла и приносит пользу обществу — Windows тому яркий пример), такое экономическое неравенство даже эффективно.

Всем по $500 стало какой-то магической цифрой. Беларусь периодически то достигала этой планки, то опускалась ниже нее. Чиновники воспринимали эту цифру как рост средней зарплаты, хотя если въедаться в слова, то это обещание было больше о том, чтобы обеспечить медианную в $500. Это гораздо ближе к понятию «всем».





Реальная зарплата — это понимание, сколько и чего вы можете купить на зарплату. Она нужна, чтобы не обманываться в случае, когда зарплаты растут из-за инфляции.

Если сейчас все цены в Беларуси повысить в 10 раз и зарплату тоже в 10 раз, то жить лучше никто не станет. Произойдет галопирующая инфляция.

Таймлайн

00:40—04:23. Почему средняя зарплата не отражает реальную ситуацию по зарплате в стране? Что такое медианная зарплата? И какую зарплатную статистику ведут в мире?

04:23—07:02. Почему такая большая разница между средней и медианной зарплатами?

07:02—10:43. Экономическое неравенство и его катастрофические масштабы.

10:43—16:38. Что не так с обещанием «по пятьсот»? Реально ли это выполнить?

16:38—17:50. Что такое реальная зарплата? Как понимать ее обычному человеку?

17:50—20:10. Если есть понятие «реальная зарплата», зачем бюджет прожиточного минимума и минимальный потребительский бюджет?

20:10—25:25. На какую статистику смотреть, чтобы понимать, на каком ты свете по зарплате? И почему от средней зарплаты нужно обязательно отнять 14%?

Читайте и слушайте также: