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Хроника субботы: в центре Минска появилась спецтехника
Источник материала: Onliner
Сегодня минчане могли видеть в центре Минска привычную для прошлой осени картину — колонну спецтехники. Видео в своем телеграм-канале
Ранним утром прошли акции и цепочки солидарности на улице Лынькова, в Военном городке, Уручье, микрорайоне Чкаловский, в поселках Копище, Солнечный.
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Сегодня минчане могли видеть в центре Минска привычную для прошлой осени картину — колонну спецтехники. Видео в своем телеграм-канале опубликовал блогер Антон...
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