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Хроника субботы: в центре Минска появилась спецтехника

23.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня минчане могли видеть в центре Минска привычную для прошлой осени картину — колонну спецтехники. Видео в своем телеграм-канале опубликовал блогер Антон Мотолько. «Давно не было видно таких колонн, которые стягивали к центру Минска. Вероятно, поставят возле АП», — сопроводил он видео комментарием.

Ранним утром прошли акции и цепочки солидарности на улице Лынькова, в Военном городке, Уручье, микрорайоне Чкаловский, в поселках Копище, Солнечный.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня минчане могли видеть в центре Минска привычную для прошлой осени картину — колонну спецтехники. Видео в своем телеграм-канале опубликовал блогер Антон...
 
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