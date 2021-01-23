Эстония выступает за создание международного механизма расследований по Беларуси

сообщил interfax.byсо ссылкой на пресс-служба МИД Эстонии. "Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reindalu) предложил создать международный механизм по расследованию преступлений, совершенных против мирных демонстрантов в Беларуси", -interfax.byсо ссылкой на пресс-служба МИД Эстонии.





Выступая на неформальном виртуальном заседании Совета Безопасности ООН на высоком уровне в поддержку свободы СМИ в Беларуси, Рейнсалу сказал, что "представители свободных СМИ: журналисты, блогеры - все, кто освещает события на местах, вместе с другими протестующими становятся жертвами правительственных репрессий". "Обескураживает то, как белорусские власти преследуют, избивают и арестовывают представителей СМИ", - отметил он.





"Есть те, кто говорит, что все обвинения, которые мы слышали сегодня здесь, безосновательны. Доказательства неопровержимы. В независимом отчете ОБСЕ о ситуации в Беларуси содержатся свидетельства фальсификации результатов выборов и массовых нарушений прав человека. Беларусь - самая опасная страна в Европе для журналистов", - заявил Рейнсалу.





Он призвал членов Совета Безопасности ООН "осознавать отсутствие свободы СМИ, прав человека и демократических ценностей в Беларуси".





Заседание по инициативе Эстонии как непостоянного члена Совбеза ООН совместно организовали Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина.





На заседании выступили представители более 30 государств-членов ООН, в том числе 15 стран на уровне министров иностранных дел или заместителей министров. От имени Европейского союза также выступил глава делегации Европейского Союза в ООН.





В работе виртуального заседания приняла также участие прибывшая в Таллин представитель оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. Она попросила ООН "открыто говорить о прекращении насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов".





По данным Белорусской ассоциации журналистов, которые привела Тихановская, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.





"СМИ находятся под натиском режима, и это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: задержано более 32 тыс. человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщила ООН, восемь активистов погибли в связи с насилием силовиков", - добавила Тихановская.





На онлайн-заседании выступил также член президиума Координационного совета, руководитель народного актикризисного управления Павел Латушко в свою очередь напомнил, что в Беларуси 189 человек считаются политическими заключёнными.





"Мне и всем членам Координационного совета понятно, что репрессии не прекратятся без международного вмешательства", - сказал он.





В Беларуси уже почти полгода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.







