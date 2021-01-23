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Жители Дзержинска провели «самурайскую» акцию возле дома председателя исполкома
Источник материала: Хартия'97
Жители Дзержинска провели «самурайскую» акцию возле дома председателя исполкома
Видеофакт.
В Дзержинске у дома председателя исполкома появились бело-красно-белые и японские флажки в знак поддержки местного жителя Виталия Буйновского, задержанного на 15 суток за флаг Японии в окне частного дома.
Видео опубликовал телеграм-канал
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