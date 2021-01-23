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Джилл Байден совершила первый рабочий выход
Источник материала: Хартия'97
Джилл Байден совершила первый рабочий выход
Супруга президента США приступила к обязанностям первой леди.
Первая леди США выступила со словами благодарности в адрес членов Национальной гвардии на Капитолийском холме, которые отвечали за безопасность во время инаугурации, сообщает
Как сообщает Dailymаil, Байден также вспомнила покойного Бо Байдена, который служил в Национальной гвардии Делавэра. «Национальная гвардия всегда будет занимать особое место в сердцах всех Байденов», — отметила первая леди и угостила военнослужащих шоколадным печеньем.
В этот день первая леди посетила клинику по борьбе с онкологией Whitman Walker Health, расположенную в Вашингтоне.
Для выхода в свет супруга американского лидера выбрала черное пальто и платье-миди кремового цвета Gabriela Hearst. Марка использует экологически чистые материалы и поддерживает принципы устойчивого развития. Элегантный образ дополнили защитная маска в тон наряду, замшевые сапоги и ожерелье с жемчугом.
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Супруга президента США приступила к обязанностям первой леди.
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