Источник материала: Хартия'97

«Кудин привлекает внимание, он этакий Алеша Попович, богатырь» 23.01.2021, 14:13

Алексей Кудин

Виталий Гурков рассказал, как в Москве спецназ ФСБ задерживал белорусского бойца.

Виталий Гурков рассказал tut.by , как в Москве происходило задержание многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, в отношении которого в Беларуси возбуждено уголовное дело. А также пояснил, почему спортивное сообщество выступает против экстрадиции спортсмена на родину.

«Кудин не может не привлечь внимания. Он этакий Алеша Попович, богатырь»

— После отъезда из Беларуси Алексей Кудин запостил фото с геолокацией Париж. Он действительно бежал во Францию?

— Я вышел на связь с Алексеем уже после того, как увидел фотографию из Парижа, и искренне порадовался за него. Был ли Алексей на самом деле в Париже, я знаю ровно настолько, насколько и все остальные. Точно мне это неизвестно.

Информацию о том, где он и что с ним, Алексей всегда держал под грифом "секретно", и особо не распространялся даже близким. Потому что то, что знает один человек, — тайна, а то, что знают два и больше, уже перестает быть секретом.

— Как Алексей Кудин оказался в Москве и чем там занимался?

— Я не знаю, как он оказался в Москве и сколько там находился. А чем занимался? Думаю, что поддерживал форму, вел переговоры об участии в дальнейших спортивных мероприятиях. Всё-таки Алексей Кудин — спортсмен в расцвете сил. Поэтому, полагаю, у него было много предложений из различных профессиональных организаций и лиг.

— Чем Кудин привлек к себе внимание российских правоохранителей?

— Наверное, такая фигура, как Алексей Кудин, не может не привлечь внимания. Его раз увидишь — и уже запомнишь. Алексей — этакий Алеша Попович, богатырь с яркой внешностью. Думаю, в Москве его могли просто узнать на улице. Либо после попадания на какую-нибудь камеру его могла распознать система «Умный город». Много вариантов.

«Его задерживал спецназ ФСБ — но никакой жести не было»

— Вам известны обстоятельства его задержания?

— Насколько я знаю, его задерживал спецназ ФСБ. Задержание происходило ранним утром в четверг в квартире друга Алексея. Мне рассказывали, что Алексей сперва проснулся от шума за стенкой (спецназ вроде как по ошибке вначале ворвался не в ту квартиру).

По словам его друга, Леха подумал, что ему приснился сон про облаву. Но спустя 20 минут эти ребята вошли уже в нужную дверь. Насколько мне известно, силовики работали корректно, никакой жести и физического воздействия не было, и Алексей нормально себя чувствует.





— Есть ли информация по поводу суда и экстрадиции Алексея Кудина?

— Суд должен состояться сегодня. Но почему-то у всех, кто занимается делом Алексея, сформировано устойчивое мнение, что решение о его экстрадиции в Беларусь уже принято на самом высоком уровне. При этом его сторонники будут бороться и используют каждый шанс, потому что все понимают: Алексею в Беларуси делать нечего.

Его дело — показательное, громкое, политическое. Мы твердо уверены, что в Беларуси его ждет серьезный срок и большой риск здоровью. В него уже стреляли и бросали светошумовую гранату, и он чудом остался жив. Поэтому, как говорится, Минздрав не рекомендует ему возвращаться в Беларусь.

«Алексей — глава многодетной семьи. Мы можем потерять хорошего человека»

— Есть ли связь с его семьей сейчас?

— Я не держу сейчас связь с его близкими, но, понятное дело, они очень переживают. Алексей — глава многодетной семьи, отец пятерых детей, трое из которых — приемные, дети милиционера (после смерти брата супруги Алексей Кудин усыновил его троих детей. Старший брат жены Кудина 22 года отработал начальником финансового отдела милиции Молодечненского района).





Собственно, одна из основных причин, почему мы выступаем против экстрадиции Кудина в Беларусь: у детей должен быть отец. И он никак не сможет помогать своей семье, находясь за решеткой.

Мы написали письмо в Генпрокуратуру РФ, Олимпийский комитет России и в комитет по спорту Госдумы с просьбой не экстрадировать Кудина в Беларусь, мотивировав это тем, что его жизни и здоровью здесь угрожает опасность. И есть все опасения, что мы потеряем очень хорошего человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .