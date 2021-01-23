Источник материала: Хартия'97

Уручье вышло на массовый марш по району 1 23.01.2021, 13:55

Огромная колонна скандирует протестные лозунги.

Новый день революции начинается не с кофе, а с массового марша по Уручью, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

Огромная колонна скандирует «Лукашенко в автозак!» и другие протестные лозунги.

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