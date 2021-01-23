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Уручье вышло на массовый марш по району
Источник материала: Хартия'97
Уручье вышло на массовый марш по району
Огромная колонна скандирует протестные лозунги.
Новый день революции начинается не с кофе, а с массового марша по Уручью, сообщает телеграм-канал
Огромная колонна скандирует «Лукашенко в автозак!» и другие протестные лозунги.
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Огромная колонна скандирует протестные лозунги.
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