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Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом
Источник материала: Хартия'97
Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом
Видеофакт.
Сегодня десятки тысяч россиян по всей стране вышли на акции в поддержку Алексея Навального.
Жесткие столкновения силовиков и протестующих произошли в российском Владивостоке.
Видео разгона опубликовал
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