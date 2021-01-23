Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, на что указывает чувство голода вместе с покалыванием в ногах и руках 23.01.2021, 13:17

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Специалисты назвали пять ранних скрытых признаков распространенного заболевания.

Ученые рассказали, как своевременно выявить развитие сахарного диабета. Они назвали пять ранних скрытых признаков опасной болезни, которые указывают на нарушение здоровья, пишет lenta.ua .

При развитии сахарного диабета у человека начинает неправильно работать организм. В итоге он не усваивает глюкозу, которая накапливается в крови. В результате возникает ряд осложнений. У человека начинаются проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, повреждаются почки и ухудшается зрение. Медики отмечают, очень сложно выявить развитие болезни на ранних стадиях, поскольку она нередко развивается бессимптомно. Люди идут в больницу, когда у них уже начались проблемы и недуг прогрессировал. Другие же замечают нарушения, но не придают тем значения, считая, что это временные явления.

Учёные назвали пять ранних скрытых признаков сахарного диабета, зная которые, можно выявить болезнь. Они помогут не только замедлить развитие заболевания, но в некоторых случаях изменить его ход и не дать развиться, вовремя обратившись к специалисту. Первое, что указывает на недуг – это участившееся мочеиспускание. Подобное происходит из-за избытка глюкозы в крови. Её организм пытается выводить с мочой. Желание посетить туалет может появляться чаще, чем раз в час. Ещё одним признаком является жажда. Регулярно ощущаемый голод также может свидетельствовать о нарушениях здоровья.

Нужно обращать внимание и на физические проявления. Часто при развитии болезни человек ощущает усталость без видимых причин. Ещё один симптом – это покалывание в ногах и руках.

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