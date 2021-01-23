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В центр Минска стягивается техника силовиков
Источник материала: UDF
В столице замечены новые «Рубежи» на базе Toyota.
Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из «традиционных» мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.
На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.
А на проспекте Машерова замечены новые «Рубежи» на базе Toyota Hilux. Таких на минских улицах ещё не было — раньше заградительные автомобили производились на базе Ford Explorer и военной техники.
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Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости.
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