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В центр Минска стягивается техника силовиков

23.01.2021 14:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В центр Минска стягивается техника силовиков
В столице замечены новые «Рубежи» на базе Toyota.
23 января в центр Минска стягивается техника силовиков. Вероятно, это связано с сегодняшней уличной акцией, анонсированной несколькими крупными телеграм-каналами.

Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из «традиционных» мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.

На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.

А на проспекте Машерова замечены новые «Рубежи» на базе Toyota Hilux. Таких на минских улицах ещё не было — раньше заградительные автомобили производились на базе Ford Explorer и военной техники.
 
Теги: Минск
 
 
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Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости.
 
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