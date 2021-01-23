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В столице замечены новые «Рубежи» на базе Toyota.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центр Минска стягивается техника силовиков Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости.

Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из «традиционных» мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.А на проспекте Машерова замечены новые «Рубежи» на базе Toyota Hilux. Таких на минских улицах ещё не было — раньше заградительные автомобили производились на базе Ford Explorer и военной техники.