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На акциях в поддержку Навального задерживают журналистов и блогеров
Источник материала: Навiны
Уже порядка 370 человек задержано 23 января в российских городах, где проходят уличные акции с требованием освобождения Алексея Навального. Такие даны приводит правозащитный проект
Среди задержанных есть и журналисты. Так, в Санкт-Петербурге задержаны корреспонденты «Медиазоны» Давид Френкель и «Медузы» Александра Сивцова, в Воронеже — видеоблогер Павел Сычев.
Задержанного
Фото
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Уже порядка 370 человек задержано 23 января в российских городах, где проходят уличные акции с требованием освобождения Алексея Навального. Такие даны приводит...
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