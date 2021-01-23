На акциях в поддержку Навального задерживают журналистов и блогеров

Уже порядка 370 человек задержано 23 января в российских городах, где проходят уличные акции с требованием освобождения Алексея Навального. Такие даны приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо» .





Среди задержанных есть и журналисты. Так, в Санкт-Петербурге задержаны корреспонденты «Медиазоны» Давид Френкель и «Медузы» Александра Сивцова, в Воронеже — видеоблогер Павел Сычев.

Задержанного на Пушкинской площади в Москве известного блогера Илью Варламова отпустили после проверки документов.