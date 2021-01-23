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На акциях в поддержку Навального задерживают журналистов и блогеров

23.01.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уже порядка 370 человек задержано 23 января в российских городах, где проходят уличные акции с требованием освобождения Алексея Навального. Такие даны приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо».

На акциях в поддержку Навального задерживают журналистов и блогеров

Среди задержанных есть и журналисты. Так, в Санкт-Петербурге задержаны корреспонденты «Медиазоны» Давид Френкель и «Медузы» Александра Сивцова, в Воронеже — видеоблогер Павел Сычев.

Задержанного на Пушкинской площади в Москве известного блогера Илью Варламова отпустили после проверки документов.

 

 

Фото tvrain.ru

 
 
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Уже порядка 370 человек задержано 23 января в российских городах, где проходят уличные акции с требованием освобождения Алексея Навального. Такие даны приводит...
 
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