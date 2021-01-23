В Минске формируют списки учителей и соцработников, желающих привиться от COVID-19

В Минске формируются списки педагогических и социальных работников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19.





Как рассказал 23 января во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, вакцинация от ковида российским препаратом «Спутник V» «идет по графику».

«Первый этап предусматривает прививку обратившихся медработников. Для этих целей столице было выделено более 2000 доз. Вакцинация системы здравоохранения продолжится до 1 апреля», — рассказал Цуран.

Он отметил, что в этой процедуре есть «определенные особенности»: «Одновременно необходимо прививать пять человек. Это обусловлено объемом предоставляемого препарата и особенностями его хранения. Кроме того, есть достаточно жесткие критерии по состоянию здоровья».