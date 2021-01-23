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Правительство просчитывает, как переформатировать холдинги в госкорпорации

23.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко сегодня сообщил, что правительство рассматривает варианты создания госкорпораций как направление движения после холдингов. По словам Головченко, преимущество корпораций в том, что они смогут брать большие кредиты.




Кроме того, речь об объединении потенциалов предприятий: технологических, инженерных, маркетинговых. Особое внимание будет отведено капитализации предприятий.

Головченко добавил, что госпредприятиям предстоит «более высокая степень интеграции».

Надо время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять правильные управленческие решения. Это не то чтобы какое-то спасение или единственный вариант, но мы пока видим, что это движение в правильном направлении. Но пока все считаем. Считаем и экономически, и юридически, как это будет выглядеть», — пояснил Головченко.
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко сегодня сообщил, что правительство рассматривает варианты создания госкорпораций как направление движения после холдингов. По...
 
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