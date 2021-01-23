|
Это вам не Москва: в центр Минска стягивается техника силовиков
Источник материала: Партизан
В столице замечены новые "Рубежи" на базе Toyota.
23 января в центр Минска стягивается техника силовиков. Вероятно, это связано с сегодняшней уличной акцией, анонсированной несколькими крупными телеграм-каналами.
Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из "традиционных" мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.
На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.
А на проспекте Машерова замечены новые "Рубежи" на базе Toyota Hilux. Таких на минских улицах ещё не было — раньше заградительные автомобили производились на базе Ford Explorer и военной техники,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице замечены новые "Рубежи" на базе Toyota.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)