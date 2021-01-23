Это вам не Москва: в центр Минска стягивается техника силовиков

23 января в центр Минска стягивается техника силовиков. Вероятно, это связано с сегодняшней уличной акцией, анонсированной несколькими крупными телеграм-каналами.





Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из "традиционных" мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.





На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.



