Денег в стране осталось только на выплаты КРАСАУЦАМ в масках и балаклавах?

На днях Лукашенко заявил, что пандемия побуждает перенести некоторые социальные проекты, «которые завтра не дадут денег».

«Разве парк надо благоустраивать за бюджетные средства? А где инициативный способ работы? А главное: благоустройство парка — это актуально сегодня с учетом обстановки, сложившейся в мире? Думаю, что нет», – такое заявление сделал Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина 21 января.





пишет Брестская газета Он упрекнул правительство в утрате связи с реальностью и сказал, что ему смешно слушать спор на таком уровне о том, принято или не принято предложение губернатора по благоустройству парка, прокладыванию в нем дорожек и тропинок,Брестская газета





Лукашенко уверен, что «Госпрограмма переполнена социальными проектами, без которых можно обойтись», а обстановка пандемии побуждает к тому, чтобы некоторые социальные проекты, «которые завтра не дадут денег», перенести на последующие годы.





Председатель Брестской областной организации Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский считает, что этим заявлением Лукашенко дает прямой посыл всем областным и местным органам власти: денег ни на какое благоустройство больше нет.





«Мы знаем, что наша система работает не по закону, а в соответствии с указаниями вышестоящего начальника. Теперь, получается, местные власти будут игнорировать законодательство, которое касается любого благоустройства, в том числе зеленых зон», – считает Масловский.

Глава организации «За свой город» отмечает, что города значительно выросли, в том числе и Брест , а лесопарковых зон, рекреационных мест очень мало, новых не создается. Местные власти и раньше периодически отвечали, что на это нет денег. А после таких совещаний, считает он, ситуация только ухудшится: когда люди будут требовать соблюдения их права на здоровую, безопасную окружающую среду, власть ответит, что у них другие приоритеты.





«Да, сейчас пандемия. Но, отслеживая мировые новости, я нигде не видел подобных заявлений. Наоборот, в большинстве государств даже бизнесу оказывается многомиллиардная помощь, – говорит Игорь Масловский. – И вообще, за какие еще средства может быть благоустроен парк, как не за бюджетные? Это общегородская территория. Если у государства нет денег, то у кого они должны быть?»





Он подчеркивает, что документы, подписанные «А. Лукашенко», та же Директива №2, вступают в противоречие с его устными напутствиями, какие мы слышали 21 января.





По поводу того, что социальные проекты «не дадут денег», Масловский говорит следующее: «Социальные проекты в принципе не приносят прибыли. Это был бы парадокс. Школы тоже не приносят. Давайте и их закроем. Если так дальше пойдет, то завтра власти откажутся выплачивать пенсии. Это тоже социальная программа».











