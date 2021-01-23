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Renault в России продала 450 тысяч Duster и назвала дату премьеры кроссовера нового поколения

23.01.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2012 году на московском заводе Renault началось серийное производство кроссовера Duster — с тех пор на российском рынке продано более 450 тысяч единиц модели. Об этом сообщили в российском офисе Renault.


Абсолютное большинство покупателей (90%) Duster предпочитает полноприводные версии и модификации с механическими коробками (более 86%). Из года в год растет интерес к версиям с дизелем 1.5 dCi (109 л.с.) — сегодня на них приходится уже 20% от всех продаж Duster. Кроме того, более 65% клиентов выбирают кроссовер в топовых комплектациях.

В 2015 году Duster был модернизирован и получил круиз-контроль и ограничитель скорости, камеру заднего вида, задний парктроник, электрообогрев лобового стекла и другие опции.


А еще в компании сообщили, что онлайн-презентация нового поколения Duster для рынка ТС пройдет 11 февраля этого года — первую информацию о машине и фотографии, напомним, в Renault обнародовали в декабре прошлого года. Прочие подробности о второй генерации Duster российского производства станут известны через три недели.

 
 
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В 2012 году на московском заводе Renault началось серийное производство кроссовера Duster - с тех пор на российском рынке продано более 450 тысяч единиц модели.
 
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