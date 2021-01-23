ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Тянуть Коляду на дуб": древний обряд проводов Коляд - видео

23.01.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обряд был восстановлен в 1998 году в Новинах Березинского района благодаря Нине Дмитриевне Климович — первой и основной хранительнице традиции, а также всей ее родне.

© Sputnik Альфред Микус
Молчаливый дух в "жуткой" маске из бересты: Щедрец в белорусской глубинке
20

Начинается обряд так: женщины деревни собираются и украшают сноп соломы, делают из него обрядовую куклу Коляду и ставят ее на старое колесо от телеги. А также варят в чугунке кутью.

Если есть женщины, которые нагрешили в прошлом году, они на крыльце топором рубят старые веники, принесенные из дома. Затем прутики рассеивают по ветру.

После под музыку выносят куклу Коляду и кутью. Женщину усаживают на саночки, она держит куклу Коляду и горшок с кутьей, мужчины тянут ее на саночках к дубу, одиноко стоящему в поле на краю деревни. На подъезде к дубу женщину с санками опрокидывают в снег, чтобы кутья рассыпалась и урожай на следующий год был богатым.

Парни снимают с дуба прошлогоднюю Коляду со старым колесом, скидывают вниз и сжигают, а на дуб затягивают новую куклу и кутью в горшке. Потом поют обрядовые песни, водят хороводы вокруг дуба, а затем пьют и закусывают под дубом.

Затем все идут к месту сбора, где происходит вечеринка в складчину. На ней танцуют, поют, играют в народные игры. Главная забава - традиционная игра "Ката пячы"! К свободно подвешенному на ленте Коту (пирог из пресного теста в виде фигуры кота) надо прискакать на ухвате или кочерге и постараться достать ртом пирог и откусить кусок.

Кукла Коляда или Берегиня целый год на дубе будет оберегать поля и деревню от молний, способствовать плодородию нивы и хорошему урожаю.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Новины Березинского района Минской области существует древний обряд проводов Коляд "Тянуть Коляду на дуб", его отмечают 21 января и завершают период...
 
Новости дня
Новости разные
 
До +6°С, туман и осадки ожидаются в Беларуси 24 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by