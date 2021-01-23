"Тянуть Коляду на дуб": древний обряд проводов Коляд - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обряд был восстановлен в 1998 году в Новинах Березинского района благодаря Нине Дмитриевне Климович — первой и основной хранительнице традиции, а также всей ее родне.

Начинается обряд так: женщины деревни собираются и украшают сноп соломы, делают из него обрядовую куклу Коляду и ставят ее на старое колесо от телеги. А также варят в чугунке кутью.

Если есть женщины, которые нагрешили в прошлом году, они на крыльце топором рубят старые веники, принесенные из дома. Затем прутики рассеивают по ветру.

После под музыку выносят куклу Коляду и кутью. Женщину усаживают на саночки, она держит куклу Коляду и горшок с кутьей, мужчины тянут ее на саночках к дубу, одиноко стоящему в поле на краю деревни. На подъезде к дубу женщину с санками опрокидывают в снег, чтобы кутья рассыпалась и урожай на следующий год был богатым.

Парни снимают с дуба прошлогоднюю Коляду со старым колесом, скидывают вниз и сжигают, а на дуб затягивают новую куклу и кутью в горшке. Потом поют обрядовые песни, водят хороводы вокруг дуба, а затем пьют и закусывают под дубом.

Затем все идут к месту сбора, где происходит вечеринка в складчину. На ней танцуют, поют, играют в народные игры. Главная забава - традиционная игра "Ката пячы"! К свободно подвешенному на ленте Коту (пирог из пресного теста в виде фигуры кота) надо прискакать на ухвате или кочерге и постараться достать ртом пирог и откусить кусок.

Кукла Коляда или Берегиня целый год на дубе будет оберегать поля и деревню от молний, способствовать плодородию нивы и хорошему урожаю.