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"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
23.01.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе.
По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины 18 века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру.
"Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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