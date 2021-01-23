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Абоненты мобильных операторов по всей России жалуются на сбои со связью

23.01.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Абоненты мобильных операторов по всей России жалуются на сбои со связью
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash
Абоненты российских операторов жалуются на сбои в работе связи в разных городах страны. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Также о сбоях в своем телеграм-канале сообщали РИА «Новости».

Судя по карте сбоев сервиса, затруднения с доступом в Сеть могут испытывать абоненты «Билайна», «Мегафона», «Теле2», МТС и «Ростелекома».

В РИА «Новости» так описывают ситуацию со связью «Билайна»: основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. Жалобы стали поступать после 11.00. Далее в сообщении говорится о перебоях в работе сети «Ростелекома». О них заявили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казани и Новосибирска.

«Билайн» в комментарии для ТАСС опроверг сообщения, что у оператора сотовой сети произошли сбои. «Информация о сбое не соответствует действительности», — сообщили в компании.

ТАСС со ссылкой на Downdetector также пишет: по стране зафиксировано порядка 300 отчетов о сбоях. При этом 54% пользователей испытывают проблемы с доступом в интернет по проводной связи, 25% — с мобильной связью, 19% — с мобильным интернетом. Большинство жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Саратова и других городов.

Напомним: в российских городах на Дальнем Востоке и в Сибири 23 января проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщается о десятках задержанных.

МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Следователи обвиняют в этом сторонников Алексея Навального. Накануне в нескольких городах России полиция задержала, а суд отправил под арест глав местных штабов Навального и известных активистов.
 
 
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Затруднения с доступом в Сеть испытывают абоненты «Билайна», «Мегафона», «Теле2», МТС .
 
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