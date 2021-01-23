Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Абоненты мобильных операторов по всей России жалуются на сбои со связью Затруднения с доступом в Сеть испытывают абоненты «Билайна», «Мегафона», «Теле2», МТС .

Судя по карте сбоев сервиса, затруднения с доступом в Сеть могут испытывать абоненты «Билайна», «Мегафона», «Теле2», МТС и «Ростелекома».В РИА «Новости» так описывают ситуацию со связью «Билайна»: основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. Жалобы стали поступать после 11.00. Далее в сообщении говорится о перебоях в работе сети «Ростелекома». О них заявили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казани и Новосибирска.«Билайн» в комментарии для ТАСС опроверг сообщения, что у оператора сотовой сети произошли сбои. «Информация о сбое не соответствует действительности», — сообщили в компании.ТАСС со ссылкой на Downdetector также пишет: по стране зафиксировано порядка 300 отчетов о сбоях. При этом 54% пользователей испытывают проблемы с доступом в интернет по проводной связи, 25% — с мобильной связью, 19% — с мобильным интернетом. Большинство жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Саратова и других городов.Напомним: в российских городах на Дальнем Востоке и в Сибири 23 января проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера, сообщается о десятках задержанных.МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Следователи обвиняют в этом сторонников Алексея Навального. Накануне в нескольких городах России полиция задержала, а суд отправил под арест глав местных штабов Навального и известных активистов.