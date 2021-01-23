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Оплеванная Королева влезла в грязный скандал с Пугачевой

23.01.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оплеванная Королева влезла в грязный скандал с Пугачевой
Наташа Королева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько дней назад в эфире федерального телеканала показали фильм «В тени Примадонны», в котором рассказали об артистах, судьбы которых якобы загубила Алла Пугачева. Как позднее выяснилось, программой остались недовольны не только представители звезды, но и участники съемок. Наташа Королева не осталась в стороне от грязного скандала.

Выпуск передачи возмутил Максима Галкина и директора исполнительницы Елену Чупракову. Она высказала недовольство по поводу того, что подобное шоу вышло без согласования с Примадонной. Позднее участники передачи – Лика Стар и Игорь Наджиев – заявили, что их слова были вырваны из контекста и на самом деле у них нет претензий к Алле Пугачевой. В итоге артисты даже самоорганизовались в движение за чистоту телевидения.

Наташа Королева также высказала свое мнение по поводу ситуации – она как никто знает, что такое, когда тебя и твою семью «полощут» по федеральным каналам. Осенью прошлого года певица стала невольной героиней серии программы об изменах ее супруга Сергея Глушко (Тарзана).

По словам звезды, ситуация со скандальными шоу на ведущих телеканалах выглядит безобразно. Как отметила Наташа Королева, артистов «вываливают» в грязи, причем даже без их участия и ведома. Исполнительница заявила, что понимает желание Максима Галкина отстоять честь супруги. При этом звезда не может взять в толк, зачем создатели подобных шоу стравливают артистов между собой.

«Действительно непонятно, для каких целей ее выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают?» – недоумевает Наташа Королева.


По словам певицы, она рада, что ее коллеги решили объединиться и бороться за чистоту телеэфиров. «Я с вами! Очень надеюсь, что и Алла Борисовна к нам присоединится», – подытожила Наташа Королева.
 
 
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Артисты даже самоорганизовались в движение за чистоту телевидения.
 
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