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До +6°С, туман и осадки ожидаются в Беларуси 24 января

23.01.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

До +6°С, туман и осадки ожидаются в Беларуси 24 января
Фото из архива БЕЛТА
До 6 градусов тепла, кратковременные осадки и туман ожидаются в Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а днем на большей части территории возможны дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем - от нуля до 6 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.
 
 
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Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла.
 
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