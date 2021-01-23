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БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +6°С, туман и осадки ожидаются в Беларуси 24 января Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а днем на большей части территории возможны дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем - от нуля до 6 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.