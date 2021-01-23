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«Придется отпаивать»: Цискаридзе ошарашен происходящим в балете

23.01.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Придется отпаивать»: Цискаридзе ошарашен происходящим в балете
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Цискаридзе начал вести откровенный разговор с многочисленной аудиторией. Каждую неделю он обсуждает животрепещущие темы в личном блоге в Инстаграм. В этот раз под обстрел попал мировой балет.

По словам хореографа, в искусство прорвались неучи, не имеющие базового образования и ничего не знающие об истории этого жанра. Цискаридзе процитировал слова Стравинского:

«Классический балет – это торжество порядка над хаосом».


Однако это стало лишь началом ожесточенных дебатов. Николай уверен, что не только артисты грешат непрофессионализмом, но и руководящие структуры. Кто-то же распределяет роли, не читая классиков и не слушая оперного пения. Артист напомнил, что современные «»искусствоведы" не могут отличить Моне от Мане и не в состоянии описать семантику этюдности в прозе Пришвина.

Стоит отметить, что многие участники балетных составов проучились по восемь лет и «»проковыляли в разных труппах, но, к большому сожалению, так и не научились отличать стиль Сергеева от Ноймайера, Баланчина от Григоровича, Бурнонвиля от Лаккота.

Танцовщик заверил, что артисты балета соглашаются участвовать в самых бездарных постановках ради мгновенной славы и громких званий. И ведь не каждый солист понимает во что ввязывается. Цискаридзе намекнул, что изначально все претензии нужно предъявлять тем, кто распределяет роли и руководит постановочным процессом.

«Однажды моя подруга в театре достала из сумочки бутылочку из-под пепси, наполненную коньячком... «Я предвидела, что тебя придется отпаивать!», – рассказал Николай.
 
 
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