Источник материала: UDF



Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Классический балет – это торжество порядка над хаосом».

«Однажды моя подруга в театре достала из сумочки бутылочку из-под пепси, наполненную коньячком... «Я предвидела, что тебя придется отпаивать!», – рассказал Николай.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Придется отпаивать»: Цискаридзе ошарашен происходящим в балете «Классический балет – это торжество порядка над хаосом...»

По словам хореографа, в искусство прорвались неучи, не имеющие базового образования и ничего не знающие об истории этого жанра. Цискаридзе процитировал слова Стравинского:Однако это стало лишь началом ожесточенных дебатов. Николай уверен, что не только артисты грешат непрофессионализмом, но и руководящие структуры. Кто-то же распределяет роли, не читая классиков и не слушая оперного пения. Артист напомнил, что современные «»искусствоведы" не могут отличить Моне от Мане и не в состоянии описать семантику этюдности в прозе Пришвина.Стоит отметить, что многие участники балетных составов проучились по восемь лет и «»проковыляли в разных труппах, но, к большому сожалению, так и не научились отличать стиль Сергеева от Ноймайера, Баланчина от Григоровича, Бурнонвиля от Лаккота.Танцовщик заверил, что артисты балета соглашаются участвовать в самых бездарных постановках ради мгновенной славы и громких званий. И ведь не каждый солист понимает во что ввязывается. Цискаридзе намекнул, что изначально все претензии нужно предъявлять тем, кто распределяет роли и руководит постановочным процессом.