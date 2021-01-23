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Появились кадры обнаженной Полины Гагариной

23.01.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появились кадры обнаженной Полины Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина больше не ограничивает себя в творческих порывах. Так, певица осмелилась полностью раздеться ради роли в сериале «Бывшие».

Полина Гагарина, имеющая актерское образование, не раз признавалась, что хотела сыграть серьезную роль. Однако плотный график не позволял певице увлечься тем или иным художественным проектом. Наконец, звезды сошлись, и артистке поступило предложение сняться в третьем сезоне сериала «Бывшие».

Гагариной предстояло вжиться в роль писателя, соблазняющего главного героя, которого играет Денис Шведов. Согласно сюжету, персонаж Полины проводит ночь с мужчиной, после чего отказывается от дальнейших встреч с ним. Певица не постеснялась предстать перед камерой голой. Эти кадры из сериала быстро распространились по Сети.

Гагарина рассказывала, что играть этого персонажа было очень сложно. Писатель, историю которого пыталась рассказать певица, имеет зависимость от спиртного. Женщина не только портит отношения с окружающими, но и разрушает себя.

Кроме того, Полине Гагариной было неловко целоваться с Денисом Шведовым, а также ложиться с ним в одну постель. Артисты снялись в очень откровенной сцене. Певицу уже сравнивают с актрисой Кристиной Асмус, которая весьма правдоподобно изображала половой акт в сериале «Текст».

 
 
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Полина Гагарина не раз признавалась, что хотела сыграть серьезную роль.
 
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