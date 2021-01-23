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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появились кадры обнаженной Полины Гагариной Полина Гагарина не раз признавалась, что хотела сыграть серьезную роль.

, имеющая актерское образование, не раз признавалась, что хотела сыграть серьезную роль. Однако плотный график не позволял певице увлечься тем или иным художественным проектом. Наконец, звезды сошлись, и артистке поступило предложение сняться в третьем сезоне сериала «Бывшие».Гагариной предстояло вжиться в роль писателя, соблазняющего главного героя, которого играет. Согласно сюжету, персонаж Полины проводит ночь с мужчиной, после чего отказывается от дальнейших встреч с ним. Певица не постеснялась предстать перед камерой голой. Эти кадры из сериала быстро распространились по Сети.Гагарина рассказывала, что играть этого персонажа было очень сложно. Писатель, историю которого пыталась рассказать певица, имеет зависимость от спиртного. Женщина не только портит отношения с окружающими, но и разрушает себя.Кроме того, Полине Гагариной было неловко целоваться с Денисом Шведовым, а также ложиться с ним в одну постель. Артисты снялись в очень откровенной сцене. Певицу уже сравнивают с актрисой, которая весьма правдоподобно изображала половой акт в сериале «Текст».