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Древний Новогрудок вышел на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Древний Новогрудок вышел на акцию солидарности
Вместе победим диктатуру!
Жители древнего Новогрудка, первой столицы ВКЛ, вышли сегодня на акцию солидарности, сообщает телеграм-канал
Новогрудок в том числе поддержал требование россиян освободить Алексея Навального.
«Россия будет свободна! Вместе победим диктатуру», - заявили участники акции.
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Вместе победим диктатуру!
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