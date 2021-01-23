ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей

23.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей

2
  • 23.01.2021, 14:17
  • 1,243
Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей

По мнению главы МИД страны, это станет «очень сильным сигналом».

Литва предлагает расширить санкционные списки в отношении Беларуси. Об этом заявил «Радыё Свабода» министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По его мнению, «это было бы очень сильным сигналом, что в Европе под санкции попадают не только ведущие политики, принимающие самые важные решения, но и те, кто действительно наносит вред людям на улицах, кто их избивает, нарушает их права, порабощает их, лишает их прав».

По словам главы литовского МИД, сейчас Литва работает над пакетами свидетельств о таких группах людей из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы МИД страны, это станет «очень сильным сигналом».
 
Новости дня
Новости разные
 
Джилл Байден совершила первый рабочий выход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by