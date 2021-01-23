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Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей
Источник материала: Хартия'97
Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей
По мнению главы МИД страны, это станет «очень сильным сигналом».
Литва предлагает расширить санкционные списки в отношении Беларуси. Об этом заявил
По его мнению, «это было бы очень сильным сигналом, что в Европе под санкции попадают не только ведущие политики, принимающие самые важные решения, но и те, кто действительно наносит вред людям на улицах, кто их избивает, нарушает их права, порабощает их, лишает их прав».
По словам главы литовского МИД, сейчас Литва работает над пакетами свидетельств о таких группах людей из Беларуси.
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По мнению главы МИД страны, это станет «очень сильным сигналом».
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