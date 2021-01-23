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Магнитная буря накроет землю: штормить головы будет два дня подряд

23.01.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Магнитная буря накроет землю: штормить головы будет два дня подряд
Коллаж: РБК-Украина
Магнитная буря накроет Землю в последний день января и февраль начнется с ухудшения самочувствия у многих жителей планеты. Магнитные колебания могут воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, у кого нет такой склонности.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю 1 и 2 февраля. Неблагоприятное воздействие и ухудшение самочувствия люди начнут чувствовать еще 31 января. Эта буря не будет высокого уровня сложности, но воздействие магнитных колебаний будет способно вызвать головные боли, нарушение концентрации внимания, упадет работоспособность, могут возникнуть ухудшение хронических заболеваний, испортится настроение, проявится раздражительность и агрессивность.

Хуже всего в такие дни приходится пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астматикам, гипертоникам и тем, у кого есть заболевания нервной системы. В такие дни нужно особо тщательно следить за здоровьем, не нарушать режим сна, водный баланс и постараться не перегружать себя физической и умственной работой.

Также в эти дни нужно:


Вовремя ложиться спать и ночной сон должен составлять не менее 8 часов.

Избегать стрессов и повышенной физической активности.

Отказаться от алкоголя, курения и кофе.

Утром можно принять контрастный душ.

Перед сном поможет теплая ванна.

Тренировки можно заменить прогулкой на свежем воздухе.

Жирную и вредную пищу стоит исключить из рациона.

Необходимые медицинские препараты нужно держать под руками.
 
 
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Стоит вовремя ложиться спать и ночной сон должен составлять не менее 8 часов.
 
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