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В Бобруйске задержан пьяный мужчина, который сломал школьнику нос
Источник материала: Партизан
Вечером, 20 января, возле магазина на проспекте Строителей в Бобруйске к двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду. Удерживая, хулиган ударил 8-классника в живот и лицо, сообщает пресс-служба МВД.
У парня — закрытый перелом носа.
Второй подросток не растерялся и позвал прохожего на помощь. Взрослый и вызвал милицию.
Нападавшим оказался 38-летний бобруйчанин. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своих поступков.
Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый помещен в ИВС. Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы,
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Вечером, 20 января, возле магазина на проспекте Строителей в Бобруйске к двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду. Удерживая, хулиган ударил...
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