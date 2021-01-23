В Бобруйске задержан пьяный мужчина, который сломал школьнику нос

У парня — закрытый перелом носа.





Второй подросток не растерялся и позвал прохожего на помощь. Взрослый и вызвал милицию.





Нападавшим оказался 38-летний бобруйчанин. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своих поступков.



