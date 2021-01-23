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В Бобруйске задержан пьяный мужчина, который сломал школьнику нос

23.01.2021 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером, 20 января, возле магазина на проспекте Строителей в Бобруйске к двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду. Удерживая, хулиган ударил 8-классника в живот и лицо, сообщает пресс-служба МВД.

У парня — закрытый перелом носа.

Второй подросток не растерялся и позвал прохожего на помощь. Взрослый и вызвал милицию.

Нападавшим оказался 38-летний бобруйчанин. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своих поступков.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый помещен в ИВС. Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы, пишет mogilev.online
 
 
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Вечером, 20 января, возле магазина на проспекте Строителей в Бобруйске к двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду. Удерживая, хулиган ударил...
 
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