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Пожар и мощный взрыв в Краснодаре: есть погибшие

23.01.2021 16:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар и мощный взрыв в Краснодаре: есть погибшие

Сильный пожар и мощный взрыв. Несколько часов потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание в одном из супермаркетов Краснодара. ЧП произошло накануне поздно вечером.

Огонь вспыхнул в торговом центре на территории цветочного рынка, когда он ещё работал. Спасатели эвакуировали более 100 человек. Пламя распространилось на площади свыше 150 кв. м. В это время произошел мощный взрыв, по предварительной версии сдетонировал баллон с газом. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Они госпитализированы в краевую больницу.

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Сильный пожар и мощный взрыв. Несколько часов потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание в одном из супермаркетов Краснодара. ЧП произошло накануне...
 
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