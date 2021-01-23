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Пожар и мощный взрыв в Краснодаре: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Сильный пожар и мощный взрыв. Несколько часов потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание в одном из супермаркетов Краснодара. ЧП произошло накануне поздно вечером.
Огонь вспыхнул в торговом центре на территории цветочного рынка, когда он ещё работал. Спасатели эвакуировали более 100 человек. Пламя распространилось на площади свыше 150 кв. м. В это время произошел мощный взрыв, по предварительной версии сдетонировал баллон с газом. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Они госпитализированы в краевую больницу.
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Сильный пожар и мощный взрыв. Несколько часов потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание в одном из супермаркетов Краснодара. ЧП произошло накануне...
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