Протесты в России: участники блокировали улицы и провоцировали ОМОН

Источник материала: ОНТ

Те же технологии и те же инструменты – волна протестов накрыла крупные российские города. Несмотря на предостережение МВД России о незаконности массовых акций сторонники оппозиционного активиста Навального не отказались от попытки раскачать ситуацию.

События разворачиваются по уже знакомому белорусам сценарию – с призывами и координацией в мессенджерах и социальных сетях, перекрытием улиц и откровенными провокациями в адрес силовиков.

В качестве живого щита протестующие используют детей, из-за их спин в полицейских летят камни и дорожные конусы. Кстати, организаторы и координаторы российских беспорядков ставку делали именно на несовершеннолетних – на этой неделе в TikTok и «Вконтакте», чья аудитория - подростки, появились сотни роликов с призывами «выйти погулять». Первыми вышли крупные дальневосточные города, когда в российской столице было раннее утро. Протестующие блокировали центральные улицы и проспекты, наиболее радикально настроенные откровенно провоцировали полицейских и ОМОН.

Сообщается о тысячах задержанных во многих городах России. В Москве массовые задержания начались ещё до официального начала акции. Из соображений безопасности в российской столице перекрыли Красную площадь. В Петербурге также заблокирован центр, в город стянута спецтехника. Абоненты крупнейших операторов сообщают о проблемах со связью. Как показывают события последних часов, всё происходящее в российских городах - точное повторение белорусского сценария: начиная от агитации и заканчивая обещаниями компенсировать штрафы тем, кого задержат на протестах. Вот только судя по тому, как работают сегодня российские силовики, суммы западным спонсорам будут выставлены астрономические.

Фото: РБК

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